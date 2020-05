Steinhude lockt zahlreiche Ausflügler zu Himmelfahrt an

Steinhude

Fischbrötchen oder Eis? Vor den Ständen in Steinhude bilden sich am Donnerstagmittag Schlangen. Ausflügler drängeln sich in den teils engen Gassen. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht rollen Radfahrer am Ufer entlang.

„Bollerwagenfahrer spielen keine Rolle“

Dennoch ist in diesem Jahr etwas anders. „Die Bollerwagenfahrer spielen keine Rolle“, sagt Rüdiger Wloka, Einsatz- und Streifendienstleiter der Polizei Wunstorf. Vielmehr seien es Ausflügler, die den Ort füllen. „Es ist ganz schön voll. Die Menschen geben sich Mühe, Abstand zu halten“, sagt er. Dies sei jedoch oftmals nicht möglich. Eigentlich sei deshalb die Besucherzahl deutlich überschritten. Weder Radiodurchsagen noch elektronische Anzeigetafeln hielten Tagestouristen davon ab, das herrliche Wetter am Steinhuder Meer zu genießen.

Mittags sind die Johanniter an ihrem Standort vor den Strandterrassen ganz entspannt. Quelle: Rita Nandy

Ruhiger Tag für die Johanniter

Die Hilfe der Johanniter ist dennoch nur wenig gefragt. Mit drei Rettungswagen sind die Einsatzkräfte vor Ort. „Es ist ein ganz anderes Klientel als sonst. Es sind eher Touristen“, sagt Timo Brüning, Leiter der Schnelleinsatzgruppe und Pressesprecher des Johanniter-Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer. Zu den Tagesgästen gehört auch Familie Pape aus Minden. Die Eltern wollen mit dem dreijährigen Marlon eine Bootstour machen. „Wir kommen gern nach Steinhude. Es ist wieder ein bisschen Normalität“, sagt Melanie Pape erfreut.

Vatertag: Rafael Pape und Sohn Marlon (3) aus Minden genießen ihren Ausflug am Steinhuder Meer. Quelle: Rita Nandy

Von Rita Nandy