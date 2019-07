Klein Heidorn

Mit neuer Band startet die Veranstaltung „Jazz unter der Noratlas“ auf dem Fliegerhorst Wunstorf voll durch. Für die Musik sorgen am Sonntag, 4. August, von 11 bis 15 Uhr, die Hot Five unter Leitung des Klarinettisten Lothar Krist. Dazu laden der Freundeskreis Fliegerhorst und die Traditionsgemeinschaft Lufttransport auf das Freigelände neben der Ju-52-Halle ein. Gefeiert wird neben der „Nora“, der Transall und den anderen Flugzeugen.

„Unwiderstehlicher Rhythmus, Musik voller Lebensfreude“ – so lautet das Motto der Hot Five. Die Musiker folgen dem Spirit von New Orleans und altbekannten Jazz-Größen wie Louis Armstrong, Duke Ellington oder Dizzy Gillesbie. Der Eintritt ist frei.

Die Transall ist von 12 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet und bietet Einblicke ins Cockpit und den Laderaum. Die Ausstellung in der Ju-52-Halle ist geöffnet und gegen Eintritt zu besichtigen. Mitglieder des KCL Luthe und der Reservistenkameradschaft Klein Heidorn übernehmen die Bewirtung. Neu auf dem Speisezettel ist bayerischer Leberkäse.

Von Anke Lütjens