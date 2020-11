Luthe

Ein Schaden von rund 20.000 Euro ist am Sonnabend um kurz vor 19 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Ampelanlage auf der Bundesstraße 441 am Abzweig nach Schloß Ricklingen entstanden. Das meldet die Polizei Wunstorf. Demnach musste eine 27-jährige Wunstorferin mit ihrem VW vor der Rot zeigenden Ampel anhalten. Ein hinter ihr fahrender 25-jähriger Mann aus Rehburg habe die Situation zu spät erkannt, er fuhr mit seinem Opel auf den VW auf. Die Beifahrerin im VW sowie der Beifahrer im Opel erlitten leichte Verletzungen.

Von Anke Lütjens