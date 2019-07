Wunstorf

Am Hölty-Gymnasium gelingt die Übergabe des Staffelstabs: Am Ende der Verabschiedung von Schulleiter Thomas van Gemmern ist Jobst Heizmann am Dienstag als sein Nachfolger vorgestellt worden. Tobias Hunfeld von der Landesschulbehörde überreichte damit schon die zweite Urkunde in der Feierstunde. Heizmann hatte zuletzt die Aufgaben des Stellvertreters erledigt, diese Stelle war seit dem Weggang von Udo Menski im Januar 2018 vakant. Auch dieser Posten soll bald wieder besetzt werden.