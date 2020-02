Hilferuf aus dem Wald: Polizei und Feuerwehr suchen nach Kind

Wunstorf

Hilferufe eines Kindes habe sie gehört, so berichtete ein Frau der Polizei am späten Donnerstagnachmittag. Die Rufe kamen aus dem Waldstück Hohes Holz, wo die Frau spazieren ging. Sie habe zurückgerufen, aber keine Antwort bekommen, wohl aber erneute Hilferufe. So schilderte es die Frau den Einsatzkräften.

An der Suche waren auch die Feuerwehren aus Wunstorf, Klein Heidorn und Bokeloh beteiligt. Quelle: Albert Tugendheim

Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz

Die Polizei startete sofort mit etlichen Beamten eine Suchaktion. Dazu wurden auch die Feuerwehren Wunstorf, Klein Heidorn und Bokeloh angefordert. Später halfen Feuerwehrleute aus Seelze mit, sie verfügen über eine Drohne mit Wärmebildkamera. Die Einsatzkräfte hatten zwischenzeitlich den Wald verlassen, denn seit etwas 19.15 Uhr wird das Areal mit dem Polizeihubschrauber Phoenix abgesucht – um die Wärmebildkamera am Hubschrauber nicht zu irritieren, sollten keine weiteren Personen im Wald sein. Gegen 20 Uhr hat Phoenix hat die Suche aus der Luft allerdings ergebnislos abgebrochen. Die Einsatzkräfte warten jetzt auf die DRK-Suchhunde.

Rettungshundestaffel angefordert

Die Einsatzleitung hat die Rettungshundestaffel des DRK aus Springe angefordert. Vorher soll die Passantin, die den Ruf gehört hatte, zum Einsatzort zurückgebracht werden. Sie war im Polizeikommissariat Wunstorf intensiv nach ihren Beobachtungen befragt worden. Die Polizei hofft, den Suchradius eingrenzen zu können.

„In den Wald zu gehen und ein Kind zu suchen, ist ein ganz mulmiges Gefühl Quelle: Markus Holz

Bisher kein Kind vermisst gemeldet

„In den Wald zu gehen und ein Kind zu suchen, ist ein ganz mulmiges Gefühl. Ich habe selbst zwei Kinder“, sagte ein Feuerwehrmann. Seinen Kameraden geht es ähnlich. Jeder hofft, dass sich vielleicht nur jemand einen Streich erlaubt hat. Was dafür spräche: Die Besatzung des Polizeihubschraubers hat bisher nichts gefunden. Und nach bisher unbestätigten Informationen ist in Wunstorf und Umgebung kein Kind vermisst gemeldet. Die Angaben der Passantin werden allerdings für sehr glaubwürdig gehalten.

Bisher blieb die Suchaktion ohne Ergebnis.

Mehr in Kürze.

Von Markus Holz und Albert Tugendheim