Hier finden Wunstorfer Hilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz

Wer bis jetzt noch keinen Ausbildungsplatz für den Sommer hat, muss die Hoffnung nicht aufgeben. „Wir haben noch Stellen ohne Ende“, sagt Berufsberaterin Marion Oppermann. „Natürlich nicht mehr die Sahnehäubchen. Aber wer flexibel ist, findet noch etwas“, sagt sie. Von 248 Stellen in Wunstorf sind nach der jüngsten Statistik der Agentur für Arbeit noch 172 unbesetzt. 160 junge Menschen haben noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. In Wunstorf suchen vor allem Logistikbetriebe sowie Lebensmitteleinzelhändler Nachwuchs.

Berufsberatung kennt mehr offene Stellen als das Internet

„Ich hatte Angst, wegen Corona nichts zu finden“, berichtet Felix Schirmeister. Er hatte Glück. Der Wunstorfer kann am 1. August eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Hannover beginnen. Dabei hatte er andere Berufsziele. Doch in Bewerbungsgesprächen stellte er fest, dass sein erweiterter Realschulabschluss für die Ausbildung zum Fachinformatiker nicht ausgereicht. Auch für den Industriekaufmann sei ein höherer Abschluss gewünscht gewesen. Schließlich sei er auf die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gekommen. Bei seiner Suche hat ihm die Berufsberatung unterstützt und Angebote zugeschickt. „Dabei waren viele Stellen, die ich im Internet nicht gefunden habe“, erzählt der 19-Jährige.

Agentur für Arbeit bietet Hotline

Die Schüler seien oftmals mit der Berufswahl überfordert, sagt die Berufsberaterin. Es gebe fast unüberschaubar viele Berufe. Marion Oppermann arbeitet eng mit den Wunstorfer Schulen zusammen. Von der Otto-Hahn-Schule habe sie erfahren, dass drei bis vier Absolventen ihren Ausbildungsplatz verloren hätten. Die Firmen verzichteten aufgrund der wirtschaftlichen Situation auf neue Ausbildungsverträge.

Im Moment kann Oppermann nur eine telefonische Beratung anbieten. Für Ausbildungssuchende hat die Agentur für Arbeit eine Hotline unter (0511) 9193030 eingerichtet. „Telefonieren ist ein schwieriges Medium für Jugendliche. Es geht im Moment leider nicht anders“, sagt sie. Sie berate lieber persönlich, so könne sie den Ausbildungsplatzsuchenden auch schnell einmal etwas am Computerbildschirm zeigen.

Kurzarbeit und Ausbildung hängen nicht zusammen

Die Jugendlichen seien dennoch dankbar für das telefonische Hilfsangebot, sagt Holger Habenicht, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Hannover. Er hofft, dass die Hotline noch häufiger in Anspruch genommen wird. Denn auch die Berufsberater starten jetzt wieder voll durch. Die Wochen zuvor waren sie im Bereich Kurzarbeitergeld eingesetzt.

Unsicherheit herrsche derzeit bei Firmen, ob sie, obwohl sie Kurzarbeit für ihre Beschäftigten beantragt haben, dennoch Auszubildende einstellen dürfen. Dies sei problemlos möglich, betont Habenicht. „Kurzarbeit und Ausbildung hängen nicht zusammen“, sagt er. Selbst die von der Corona-Pause arg gebeutelte Gastronomie biete derzeit noch Ausbildungs- und Praktikumsplätze an.

Von Rita Nandy