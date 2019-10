Wunstorf

Mit ihrem Herbstmarkt will die Werbegemeinschaft Wunstorf am Wochenende viele Besucher in die Innenstadt locken. Das Programm beginnt bereits am Freitag, 25. Oktober, um 16 Uhr mit dem Flohmarkt in der Fußgängerzone, der bis 22 Uhr dauern soll. Die Kaufleute erheben eine Standgebühr von 5 Euro für jeden Ti...