Heimatverein zeigt Kerkeling-Film in Steinhude

Steinhude

Die Ortsgemeinschaft Seeprovinz des Schaumburg-Lippischen Heimatvereins plant einen Kinoabend. Den Film „Der Junge muss an die frische Luft“ zeigt er am Freitag, 24. Januar, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Steinhude, Am Anger 11, Mitgliedern und Gästen. Der Film ist im Jahr 2018 nach der Autobiografie des Entertainers Hape Kerkeling entstanden. Die Mischung aus Ernsthaftigkeit, Trauer und Komik ist auch in den Film überzeugend übertragen worden.

Der Heimatverein bittet um einen Kostenbeitrag von 4 Euro und bietet auch Getränke und Snacks zu günstigen Preisen an. Die Anmeldung mit Bezahlen ist ab Dienstag, 7. Januar, beim Schreibwarengeschäft Rymarczyk in Steinhude und den Floristik-Geschäften Blümchen in Großenheidorn und Kick in Hagenburg möglich.

Lesen Sie mehr:

„Der Junge muss an die frische Luft“: Lob der Großfamilie

Von Sven Sokoll