Wo einst die Scheune von Bauer Finke an der Kirchstraße stand, klafft heute nach dem Abriss eine Baulücke zwischen dem Wohnhaus und dem Gerätehaus der Ortsfeuerwehr. Veränderungen wie diese haben Friedrich Heimberg und Winfried Köhler mit ihren Kameras festgehalten und zu einem Buch zusammengestellt, das der Heimatverein Luthe nun herausgegeben hat. Es trägt den Titel „ Luthe zwischen gestern und heute“.

Veränderungen zeigen

Für das Buch haben Heimberg und Köhler in ihren Archiven gewühlt und historische Bilder von markanten Orten in Luthe herausgesucht. Diesen haben sie dann neue Fotos gegenübergestellt und alles mit kleinen, kurzen Erläuterungen versehen. „Damit sollen gerade auch für jüngere Bürger oder Neubürger die Veränderungen unseres Ortes aufgezeigt werden“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins, Wilfried Segge. Die Vergangenheit solle transparenter gemacht und sichtbar werden.

Das Buch zeigt unter anderem Gebäude wie den ehemaligen Gasthof Ohlendorf an der Hauptstraße, in dem schon seit einigen Jahren Mitarbeiter eines Ingenieurbüros arbeiten. Die Firma hat das Gebäude aufwendig restaurieren lassen. Aber auch Fotos von alten Scheunen und Bauernhäusern, der Tongrube, von der Kirche und den davor stehenden Glocken sind zu sehen. Insgesamt sind es 180 Fotos auf 180 Seiten. „Die meisten waren Dias, die erst digitalisiert werden mussten“, sagt der 90-jährige Heimberg.

In 30 Jahren 3000 Bilder reproduziert

Sein Mitstreiter Winfried Köhler ist bedauerlicherweise in diesem Jahr gestorben. Die beiden haben rund 20 Jahre zusammen geschrieben und fotografiert. „Wir haben alle unsere Fotos zusammen in einen Pott geschmissen“, sagt Heimberg, der auch Ehrenmitglied des Heimatvereins ist. Heimberg schätzt, dass er in 30 Jahren rund 3000 Bilder reproduziert hat.

Seit seiner Rente ist sein historisches Interesse geweckt und er kennt Luthe wie die berühmte Westentasche. „Er kennt jede Hausnummer der alten Gebäude und hat auch ein Haus- und Hofstellenverzeichnis angelegt. Fritz Heimberg ist ein Schatz für uns als Heimatverein“, sagt Segge. „ Luthe zwischen gestern und heute“ ist aus einer CD entstanden, die vor zehn Jahren herauskam. Der Heimatverein hat zunächst eine Auflage von 50 Stück von dem Bildband drucken lassen. Das Buch ist zum Preis von 22 Euro im Schreibwarengeschäft an der Hauptstraße in Luthe sowie bei den Vorstandsmitgliedern erhältlich.

Zur Galerie Alte Höfe und Gebäude sowie Menschen damals und heute: Das zeigt das Buch „Luthe zwischen gestern und heute“ des Heimatvereins Luthe. Die Aufnahmen stammen von Friedrich Heimberg und Winfried Kölling.

Es ist das vierte Buch über Luthe

Es ist nicht das erste Buch über Luthe. Hermann Mußmann vermittelt in seiner Chronik „Die Geschichte des Dorfes Luthe“ bereits die Vergangenheit. Das Werk kam 1969 heraus und ist heute nicht mehr erhältlich. Von der Frühzeit bis ins 19. Jahrhundert reicht die Beschreibung des Lebens der Menschen mit allen Beschränkungen durch die Obrigkeit. Heimberg hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten intensiv mit der Vergangenheit Luthes befasst.

Viele Fotos, Urkunden und Relikte hat er gesammelt, archiviert und letztlich zum Bildband „ Luthe, Bilder und Dokumente der Vergangenheit“ verarbeitet. Dieser ist 1994 erschienen. Gemeinsam mit Köhler entstand aus aktuellen Fotos im Jahre 2006 der Bildband „ Luthe, kreuz und quer“. Darin sind auch Fotos von Flora und Fauns rund um Luthe enthalten. Beide Bildbände sind ebenfalls nicht mehr im Handel erhältlich.

Von Anke Lütjens