Heimatverein Wunstorf stellt Programm vor

Wunstorf

Archäologie, Luftbilder aus Wunstorf, Tiere in Wunstorfs Feldern, Wäldern und Gewässern: Das neue Programm des Heimatvereins Wunstorf für das Winterhalbjahr ist äußerst vielfältig. Wie in den vergangenen Jahren auch werden unterschiedliche Themen zu Wunstorfs Vergangenheit und Gegenwart behandelt. Die Vorträge beginnen jeweils an jedem dritten Donnerstag des Monats um 19 Uhr im Info des Heimatvereins. Das befindet sich im Untergeschoss des Rathauses, Südstraße 4. Der Eintritt ist frei. Im Dezember gibt es wegen der Weihnachtsvorbereitung keinen Vortrag.

Vortrag behandelt alte, christliche Siedlung

Die Reihe startet am Donnerstag, 17. Oktober. Das Thema des Vortrags von Ralf Schröder, Sprecher des Arbeitskreises Heimatgeschichte Riehe lautet: „Eine neu entdeckte, etwa 1000 Jahre alte christliche Siedlung zwischen Wunstorf und Bad Nenndorf“. Auf dem Flurstück Lindenbrink bei Riehe wurden Überreste einer Ansiedlung aus der sächsischen Zeit entdeckt. Die gefundenen Hinterlassenschaften der Bewohner deuten darauf hin, dass es frühe Christen in Sachsen waren.

Luftbilder aus Wunstorf sind zu sehen

„Neues aus Wunstorfs (v)ergrabener Vergangenheit“ heißt es am Donnerstag, 21. November. Den Vortrag hält Joachim Schween, Archäologe aus Hameln. Die archäologische Grabung auf dem Grundstück Lange Straße 87 ergab neue Einblicke in das mittelalterliche Leben in Wunstorf. Der Archäologe war schon mehrfach in der Stadt tätig. Roswitha Kranz zeigt am Donnerstag, 16. Januar Luftbilder von der Altstadt und den Ortsteilen. Die Bilder können nach dem Vortrag auch erworben werden.

Steinhuder Meerbahn ist ein Thema

Niels Hoffmann, Vorsitzender des Steinhuder Meerbahn-Vereins spricht am Donnerstag, 20. Februar, über die Steinhuder Meerbahn. Er beleuchtet die Historische Entwicklung, Betrieb und Ende der lokalen Kleinbahn, die anfangs weit über Steinhude hinaus fuhr. „ Großenheidorn gestern und heute“ lautet das Thema des Vortrags von Hans Schettlinger am Donnerstag, 19. März. Der Vorsitzende des Arbeitskreises 750 Jahre Großenheidorn erläutert Eckpunkte der Entwicklung Großenheidorns.

Referenten stellen Tiere in Wunstorf vor

Den Schlusspunkt der Reihe setzen Knuth Peters, Leiter des Hegerings 1, und Andre Kapp, Gewässerwart des Sportanglervereins Wunstorf, am Donnerstag, 16. April. Sie sprechen über „Tiere in Wunstorfs Feldern, Wäldern und Gewässern. Änderungen im Programm sowie weitere Aktivitäten des Heimatvereins können auf der Homepage unterwww.heimatverein-wunstorf.de abgerufen werden.

Von Anke Lütjens