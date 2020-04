Hausaufgabenhilfe steigt auf telefonische Unterstützung um

Wunstorf

Die Hausaufgabenhilfe Rückenwind der evangelischen Kirchengemeinden in Wunstorf und Bokeloh unterstützt Schüler auch während der Corona-Krise. Die regelmäßigen Treffen im Gemeindehaus der Stiftsgemeinde sind derzeit zwar nicht möglich. Doch der Ehrenamtliche Peter Kuschel kann Schülern auch am Telefon helfen, wenn sie lernen oder an ihren Hausaufgaben arbeiten und Probleme auftreten.

Kuschel klärt dann, wo die inhaltlichen Probleme liegen, und welche technischen Mittel die Schüler bei der Arbeit zu Hause nutzen können. Wer sich kostenlos von ihm helfen lassen will, erreicht Kuschel unter der Telefonnummer (05031) 3779 sowie per E-Mail an kuschel-wunstorf@t-online.de. Auch Diakonin Karola Königstein hilft bei Fragen zu den Angebot weiter, Telefon (05031) 77 82 64.

Von Sven Sokoll