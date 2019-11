Haster kritisieren K+S-Pläne für Solen-Entladung

Haste/Kolenfeld

Mehr als 70 Bürger sind zur Informationsveranstaltung von Kali+Salz hinsichtlich des möglichen Baus einer Wasserentladestation zwischen Haste und Hohnhorst im Gemeindehaus Haste gekommen. Dabei wurden die Pläne vehement kritisiert.

Projektleiter Bernd Klee stellte die beiden bereits skizzierten Varianten vor: per Bahn bis Haste oder mit Schiffen über den Kanal und dann zum Schacht Kolenfeld. „Bei den Gemeinden gibt es, glaube ich, keine Frage, welches die favorisierte Variante ist“, sagte Hastes Bürgermeister Sigmar Sandmann nach der Präsentation – und erntete Applaus. Er hätte sich auch für diese Option eine detailreiche Planung gewünscht. Ein Zuhörer fragte, woher das Unternehmen das Recht abgeleitet habe, in der Samtgemeinde Nenndorf zu planen. „Wir sind dann die Deppen“, meinte er und nannte als Beispiel die Hohnhorster Anlieger, deren Grundstücke durch die Anlage entwertet würden.

K+S : Entscheidung nicht gefallen

Werksleiter Gereon Jochmaring erläuterte, dass K+S eine gesetzliche Verpflichtung zur Flutung habe – idealerweise mit salzhaltigen Laugen. „Man muss sich offen und transparent alle Möglichkeiten angucken und die verschiedenen Varianten vergleichen“, sagte er. Die Station in Haste sei die erste Option gewesen, „die uns tragfähig erschien“. In das Werk in Bokeloh werde schon ab 2021 Wasser eingeleitet, dort seien die Möglichkeiten allerdings begrenzt. Auch weitere Zuhörer kritisierten, dass die zweite Variante in den vergangenen Monaten nicht auf einen vergleichbaren Planungsstand gekommen sei wie die Haster Option.

„Ich habe eingangs gesagt, dass wir uns noch nicht entschieden haben“, sagte Jochmaring. Er hatte den Zwiespalt skizziert, zum einen nicht zu spät mit den Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen, zum anderen aber erst eine gewisse Faktenlage zu erarbeiten. „Jetzt passiert genau das: Wir werden für die noch nicht getroffene Entscheidung verprügelt“, sagte Jochmaring. In die Schiffsvariante seien die Planer später eingestiegen. Hier sei vor der Entscheidung noch weitere Vorarbeit zu leisten.

Kanaltransport als bessere Lösung?

Ein Zuhörer forderte Lärmschutz für Haste. Außer dem normalen Bahnverkehr könne er nicht noch weitere Züge auch sonnabends und sonntags akzeptieren. „Was ich mich frage, ist, ob es nicht auch Süßwasser sein kann?“, sagte Sandmann. Er glaube, dass auch wirtschaftliche Interessen dazu führten, dass salzhaltiges Waser eingeleitet werden soll.

Später räumten die Planer ein, dass sie für das Wasser, das bei anderen Werken abfalle, sonst eine Entsorgungslösung finden müssten. „Hier in der Versammlung wird es nicht eingesehen, dass Profit so hoch sein muss, dass darunter die Anwohner zu leiden haben“, fasste Sandmann zusammen. Es sei zumutbar, den Transport anderweitig zu gestalten. Die Mehrheit favorisiere den Transport über den Mittellandkanal.

Von Andrea Göttling