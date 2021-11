Blumenau

Der Verein Kultur-Raum und Gemeinschaft Blumenau („Krug“) freut sich darüber, dass Dacharbeiten am früheren Gasthaus Blumenau begonnen haben. Allerdings liegen die Pläne des Eigentümers für das Areal derzeit noch entfernt von dem, was sich die Initiative um Hajo Arnds vorstellt.

Die Firma Häusgen Bau repariert nach seinen Angaben Schäden am Dach des Haupthauses und der Scheune. Dabei tauschen die Handwerker brüchige Dachlatten aus und schließen mit alten Ziegeln das Dach wieder, um weiteren Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Arbeiten am First des denkmalgeschützten Gebäudes folgen noch. „Es ist höchste Zeit, dass mit dieser längst überfälligen Maßnahme einer weiteren Zerstörung der Bausubstanz endlich entgegengewirkt wird“, sagte der Vorsitzende.

Eigentumswohnungen geplant

Der Verein „Krug“ setzt sich weiterhin dafür ein, das Haus für die Gemeinschaft und kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Nach seinen Informationen will der Eigentümer Hus de Groot dort aber Eigentumswohnungen im hochwertigen Segment einrichten. Diese sollen nicht nur im historischen Gebäude, sondern auch noch in zwei Neubauten auf der Wiese davor unterkommen. „Etliche Blumenauer Bürgerinnen und Bürger wünschen allerdings, dass der zentrale Platz als Dorfplatz erhalten bleibt“, betont Arnds.

Er will weiter darauf drängen, die unterschiedlichen Interessen in einem zukunftsfähigen Konzept miteinander zu verbinden. Der Verein hatte sich auch dafür stark gemacht, das Gasthaus mithilfe des beantragten Dorfentwicklungsprogramms für Luthe, Blumenau, Liethe und Klein Heidorn mit Fördergeld zu einem Treff zu entwickeln.

Von Sven Sokoll