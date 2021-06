Auf dem Markt für Arbeitssicherheitsmaterialien in Wunstorf tut sich was. Das neue Unternehmen Handschuhpapst macht mit pfiffigen Werbestrategien von sich reden und wächst zügig. Im September wollen sich die Gründer weiter vergrößern und in den Innopark auf dem K&S-Gelände in Bokeloh umziehen.