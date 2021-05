Hagenburg

Bei einem Feuer am Sonnabend an der Hainholzstraße hat sich ein 69-jähriger Mann Verletzungen zugezogen. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, als sie den Rauchmelder hörten und den Bewohner auf der Straße sahen.

Mehrere Feuerwehreinheiten aus Hagenburg/Altenhagen und Umgebung sowie ein Rettungswagen des DRK waren vor Ort. Die Feuerwehr Hagenburg brachte den Bewohner in Sicherheit und übergab ihn dem Rettungsdienst, der ihn vorsorglich in eine Klinik fuhr. Im Haus hatten Einrichtungsgegenstände in der Küche Feuer gefangen. Der Brand war schnell gelöscht, die Belüftung des verrauchten Hauses dauerte länger. Der Einsatz war nach rund 90 Minuten beendet.

Von Anke Lütjens