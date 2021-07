In Idensen bleibt die Kirche jetzt wieder im Dorf: In der erfolgreichen Begegnungsreihe an der Sigwardskirche war am Sonntag HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt zu Gast – und stellte sich den Fragen von Initiator Jörg Mecke und der Wunstorferinnen und Wunstorfer.