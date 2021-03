Luthe

Grün bedeutet gute Qualität der Raumluft, bei Gelb und Rot muss dringend gelüftet werden – das zeigen zwei sogenannte CO2-Ampeln an, die die Grundschule Luthe am Montag erhalten hat.

Ortsbürgermeister Rolf Hoch und Robert Samarija, Vorsitzender des Fördervereins, haben die Spende an Schulleiterin Heike Pätzold übergeben. Das Geld für die Geräte – insgesamt 500 Euro – haben Lukas Maul, Leiter des Nahkauf-Markts an der Adolf-Oesterheld-Straße, sowie Cord Kappe vom Edeka an der Hindenburgstraße Geld spendiert.

Ampeln sind auch für Veranstaltungen gedacht

„Wir freuen uns und sagen Danke. Die Ampeln sind für den Dauereinsatz auch über Corona hinaus geplant“, sagte Schulleiterin Pätzold. Sie denke dabei vor allem an die Foren und an Lesungen von Autoren, bei denen sich Schüler mehrerer Klassen versammeln. „Das ist eine weitsichtige Entscheidung“, lobte die Schulleiterin.

Die Ampeln sind ihrer Ansicht nach kindgerecht gestaltet und mobil einsetzbar. Die Spendenaktion für die Ampeln soll daher weitergehen, um möglichst alle Klassen mit Geräten ausstatten zu können. Die Grundschule befindet sich derzeit noch im Szenario B, das bedeutet: Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling in geteilten Gruppen.

Die Schüler sitzen mit Abstand an den Tischen und brauchen dann keine Maske zu tragen – nur wenn sie zur Toilette gehen und sich auf den Gängen bewegen. „Mit Schnelltests und Impfungen rechnen wir in der Woche vor den Osterferien, weil Lehrer in der Priorität hinaufgestuft wurden“, sagte Pätzold.

Von Anke Lütjens