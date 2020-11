Bokeloh

Auf dem Hof der Grundschule Bokeloh können die Kinder bald mit neuen Spielgeräten aktiv werden. Florentine Pichon hat für den Lions-Club Steinhuder Meer am Montag eine Spende über 1000 Euro an die Fördervereins-Vorsitzende Birgit Dökel überreicht. Davon sollen nun zum Beispiel neue Bälle und Fahrzeuge angeschafft werden.

Auch die neue Schulleiterin Dörte Hofheinz dankte den Lions: „Gerade in Zeiten von Corona ist es gut, wenn die Kinder noch mehr Auswahl haben, was sie draußen tun können.“ Die Geräte stehen dann in der Pausen-Ausleihe bereit, und die Schüler, die sie dort nehmen, müssen sie nach dem Spielen auch wieder zurückgeben. Auf dem Schulhof hat die Grundschule auch gerade eine Holzhütte bekommen, in der jetzt die Streitschlichter der Schule ihrer Arbeit nachgehen können.

Von Sven Sokoll