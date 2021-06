Großenheidorn

Bei einem Unfall auf der Dorfstraße in Großenheidorn ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am Dienstag, 15. Juni, schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 52-jähriger Ford-Fahrer aus Wunstorf gegen 18.20 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Klein Heidorn unterwegs und dann nach links auf ein Grundstück eingebogen. Dabei übersah er das Piaggio-Motorrad, mit dem der 18-Jährige ihm entgegenkam.

Der Motorradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei seinem Sturz verletzte er sich schwer. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 7000 Euro an und ermittelt gegen den 52-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von Sven Sokoll