Großenheidorn

Wie kommt das Loch in die Fensterscheibe? Das fragt die Polizei Wunstorf. Unbekannte Täter hatten am Sonnabend gegen 22.30 Uhr die Scheibe bei dem Mehrfamilienhaus an der Bleichenstraße eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05031) 95300.

Von Rita Nandy