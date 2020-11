Bei einem Feuer in einer Wohnung im Wunstorfer Ortsteil Großenheidorn ist am Sonntagmorgen ein 83 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest.

Das Feuer war am Sonntagmorgen in diesem Gebäude an der Dorfstraße in Großenheidorn ausgebrochen. Quelle: Christian Elsner