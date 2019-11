Wunstorf

Gleich zwei größere Gruppenschlägereien musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Wunstorfs Kernstadt beenden. Gegen 1.30 Uhr gerieten zwei Gruppen von jungen Männern in der Alten Bahnhofstraße in Streit. Als der eskalierte, kamen Messer und Pfefferspray zum Einsatz. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Mindestens zwei Täter flohen. Die genauen Umstände und die Zahl der Beteiligten konnte die Polizei bislang noch nicht klären. Die angetroffenen Opfer waren alkoholisiert und trugen ebenfalls wenig zur Aufklärung bei. Zeugen des Geschehens werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 50 31) 9 53 00 bei der Polizei in Wunstorf zu melden.

Männer geraten im Zug in Streit

Ein ähnliches Szenario bot sich den Beamten gegen 3.30 Uhr am Bahnhof. In einem Zug waren mindestens zwei junge Männer in Streit geraten. Als dieser sich auf den ZOB verlagerte, schritt eine Gruppe ebenfalls junger Männer ein. Auch hier war nach Auskunft der Polizei Alkohol im Spiel. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam es zu einer Gruppenschlägerei. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und forderten Verstärkung an, um die Männer zu trennen. Einige der stark angetrunkenen Täter wurden anschließend in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Der genaue Tathergang wird noch rekonstruiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Mario Moers