Nachrichten Wunstorf - Gesprengte Panzerfaust: Behörden prüfen Verfahren Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob im Falle der an der Wunstorfer Westaue gefundenen Panzerfaust ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss.

Die am Wochenende an der Aue gefundene Panzerfaust war in auffällig gutem Zustand. Quelle: Albert Tugendheim