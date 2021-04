Wunstorf

Geschäfte in der Wunstorfer Fußgängerzone haben seit Sonnabend wieder geöffnet. Kunden dürfen nach einer Terminvergabe wieder shoppen. Voraussetzung ist allerdings ein aktuell negativer Corona-Test oder eine nachgewiesene Impfung. Auch Daten müssen dokumentiert werden. „Ich hätte heute Kunden gehabt, aber in der Innenstadt gibt es keine Teststation. Es wäre schön, wenn Kunden das wahrnehmen könnten“, sagte Colette Glienke vom Modeladen Gina Laura. Auch eine Mitarbeiterin des Modehauses Kolossa sprach sich für eine Teststrecke beispielsweise im Stadttheater aus. Die Medizinerin Erika Mendoza bietet indes Gewerbetreibenden in Wunstorf an, deren Beschäftigte kostenlos zu testen.

Anzahl der Kunden richtet sich nach Fläche

Glienke empfängt Kunden werktags von 10 bis 16 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr, aber auch spontan, wenn es die Regeln zulassen. „Heute ist der erste Tag, wir müssen erstmal testen, wie das alles funktioniert“, sagte sie am Montag. Das Bekleidungsgeschäft C&A dürfen Kunden nur nach einem online vereinbarten Termin besuchen. Voraussetzung ist ebenfalls ein negativer Corona-Test. „Die Kunden müssen sich zudem ausweisen, damit wir wissen, dass sie es auch wirklich sind“, sagte eine Mitarbeiterin. Die Anzahl der Kunden richtet sich nach der Quadratmeterzahl und ist bei C&A auf 28 beschränkt.

Einkaufen ist nach Terminvereinbarung in den Läden der Fußgängerzone wieder möglich. Quelle: Anke Lütjens

Kunden warten vor der Tür

Das Geschäft Vier Wände darf ebenfalls öffnen, weil es auch Babybedarf führt. Hier ist die Anzahl der Kunden auf fünf beschränkt. Auch die Parfümerie Liebe biete das sogenannte Click & Meet an. „Die Kunden bestellen und warten vor der Tür. Die Mitarbeiter haben die gewünschten Waren vorher rausgesucht“, erläutert Mitarbeiterin Ayleen Koc. Das Schuhgeschäft Kienast hat Schuhe im Schaufenster nummeriert, sodass Kunden diese telefonisch bestellen und abholen können. Dafür ist dienstags und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Ganz anders verfährt Inhaberin Nicole Petter von Home Mode und Livestyle. Ihre Mitarbeiterinnen verkaufen die Waren nur an der Tür, weil Kunden nicht in den Laden kommen sollen. „Wie sollen wir denn kontrollieren, ob der Corona-Test oder der Impfpass echt sind und nicht von Bekannten?“, fragt Mitarbeiterin Hedda Herrig.

Modeladen Mara zieht zu Canto

Petra Ritter und Beatrix Hofmeister von der Modeboutique Mara hätten gerne einen „richtigen“ Ausverkauf gemacht, denn das Geschäft zieht Ende des Monats um. Derzeit empfangen sie von Montag bis Sonnabend von 10.30 bis 14 Uhr noch Kunden, die getestet oder geimpft sind. „Wir gehen mit Canto zusammen, dadurch erweitern wir das Angebot an Marken“, sagte Ritter. Das neue Domizil sei auch moderner und verfüge über eine Klimaanlage. Der Drogeriemarkt DM möchte sich erweitern und übernimmt den bisherigen Laden, die Hausfassade wird saniert.

Termin ist für Einkauf erforderlich

Das Infektionsschutzgesetz eröffnet zudem nach Angaben der Region jetzt die Möglichkeit, in Geschäften nach Terminvereinbarung einzukaufen, solange der Inzidenzwert unter 150 liegt. Dafür gelten folgende Vorschriften: Pro Kundin oder Kunde müssen 40 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Daher hat beispielsweise die Rossmann-Filiale in der Langen Straße die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen, auf 13 begrenzt. Das regeln die Mitarbeiter über die Anzahl der Einkaufswagen.

Die Terminbuchung umfasst einen fest begrenzten Zeitraum. Kunden müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests nachweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Betreiber eines Geschäfts müssen die Kontaktdaten und den Aufenthaltszeitraum der Kunden erfassen. Diese Regelung gilt, sofern die niedersächsische Corona-Verordnung keine schärferen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorsieht. Eine Änderung der derzeit geltenden Corona-Verordnung wurde vom Land Niedersachsen angekündigt.

Auch die SPD Wunstorf und ihr Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch sprechen sich für ein Testzentrum in der Fußgängerzone sowie die Ausweitung der Zeiten und Kapazitäten im Testzentrum im Hölty-Forum aus. „Auch die Luca-App sollte im Einzelhandel in der gesamten Stadt genutzt werden, damit die Kontaktnachverfolgung erleichtert wird. Im Rathaus wurde damit schon gestartet,“ so Piellusch. Die Stadtverwaltung sollte mit ihrer Wirtschaftsförderung nun die Gewerbetreibenden hierbei unterstützen.

Stadt und Gewerbe sollen sich einigen

Der konkrete Vorschlag: Die Stadt soll mit den Gewerbetreibenden eine Übereinkunft darüber treffen, die Luca-App als digitale Kontakterfassung zu nutzen und ihnen bei der Einführung bei Bedarf beratend zur Seite stehen. Die App soll dem Gesundheitsamt eine automatische Nachverfolgung von Infektionsketten ermöglichen und die ansonsten erforderliche Formulare auf Papier ersetzen.

„So können wir auch den besten Nachweis führen, dass der Einzelhandel kein Infektionsherd ist“, betont Piellusch. Diese Möglichkeiten können der erste Schritt zur Entwicklung eines von Piellusch angestrebten Konzepts für ein Wunstorfer Modellprojekt sein, mit dem weitere Öffnungen möglich werden, beispielsweise in der Außengastronomie.

Von Anke Lütjens