Gesamtkonzept für Umbau des Stadttheaters entsteht

Wunstorf

Die Stadt bemüht sich, die nächsten Schritte für das Stadttheater zu gehen. Der Veranstaltungsort wird schon seit einiger Zeit in einen moderneren Zustand gebracht. Ein entsprechende Gesamtkonzept mit fünf Schwerpunkten hat die Politik 2018 beschlossen, nachdem ein Arbeitskreis aus Stadt, Veranstaltern und Gastronomie entsprechende Ideen entwickelt hatte.

Für dieses Jahr stehen 100.000 Euro im Haushalt zur Verfügung, mit denen die weitere technische Umgestaltung geplant werden soll. Sachverständige sollen prüfen, wie die Lüftung und der Brandschutz modernisiert werden müssen. „Im zweiten Halbjahr soll ein Gesamtkonzept vorliegen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

In der langfristigen Haushaltsplanung hat die Stadt weitere 900.000 Euro für das Theater vorgesehen. „Das ist vor allem ein Merkposten. Ob die Summe passt, werden wie erst dann wissen, wenn das Konzept vorliegt.“

Für Foyer kein Geld bekommen

Einen wichtigen Teilschritt sieht die Stadt darin, das optisch in die Jahre gekommene Foyer unten umzugestalten, wie es auch oben schon geschehen ist. Dazu gehören dann auch Arbeiten an der Elektrizität, der Beleuchtung, der Lüftung und dem Brandschutz. So ergeben sich dafür geschätzte Kosten von 300.000 Euro.

Um sich diese Ausgabe bald leisten zu können, hat sich die Stadt beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser um Geld aus dem Programm Zukunftsräume Niedersachsen bemüht. Dieses unterstützt drei Jahre lang Projekte in zentralen Orten ländlicher Regionen mit bis zu 60 Prozent. In den Jahren 2019 und 2020 hatte das Land das Programm zunächst mit insgesamt 5 Millionen dotiert. Weil aber eine große Bandbreite von Themen möglich ist, ist die Konkurrenz groß und das Wunstorfer Stadttheater im ersten Anlauf durchgefallen.

Allerdings kann die Stadt bis zum 15. März eine weitere Bewerbung einreichen. „Da nur noch eine Million übrig ist, überlegen wir jetzt, ob wir es mit kleineren Projekten versuchen“, sagt Stockum. Bei einer Zusage von Teilprojekten müsste dann die Haushaltsplanung für die nächsten Jahre angepasst werden, um das Geld fristgerecht abrufen zu können.

Auch das Marketing hat sich verändert

Der 2014 eingerichtete Arbeitskreis hatte vor den ersten Umbauten auch schon Fortschritte beim Marketing und beim Online-Kartenverkauf erreicht. Das zeitweise schwach ausgelastete Theater ist bei den Veranstaltern wieder gefragter.

Für die Gastronomie-Räume entwickelt die Verwaltung gerade noch ein Konzept, nachdem die Suche nach einem neuen Pächter gescheitert ist. Im September hatte die Verwaltung im Sozialausschuss deshalb schon Überlegungen, vorgestellt, die Räume anders zu nutzen – etwa als ein Kulturbüro.

Von Sven Sokoll