Luthe

Nach der neuerlichen Schließung des Naturerlebnisbads in Luthe in der vergangenen Woche sind am Donnerstag die nächsten Untersuchungsergebnisse vom Gesundheitsamt eingetroffen. Die Betreiber sind erleichtert, dass sie das Bad jetzt wieder öffnen dürfen. Die Ergebnisse zur Wasserqualität sind dank der zahlreichen Anstrengungen sogar besonders gut ausgefallen. „Angesichts des sehr warmen Sommers ist dies eine sehr erfreuliche Mitteilung“, sagt der Genossenschaftsvorsitzende Reinhard Gräpel. Bis einschließlich Sonntag, 28. Juli, öffnet das Bad täglich schon um 10 Uhr.

Von Sven Sokoll