Das Haus der Kirchengemeinde St. Johannes bietet nicht ausreichend Platz für das breite Angebot. Die Bücherei ist derzeit coronabedingt geschlossen. Sie soll nach den Sommerferien an einem neuen Ort wiedereröffnen.

Gemeindebücherei von St. Johannes zieht an den Barnemarkt

