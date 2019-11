Wunstorf

Während ein Belieferer am Sonntag gegen 2.50 Uhr einen Snackautomaten am Bahnhof auf der ZOB-Seite nachfüllte, stahl ein unbekannte Täter aus dessen Fahrzeug Geld. Ihm spielte in die Karten, dass die Autotür geöffnet war.

Die Ermittler der Polizei haben noch keine Hinweise auf den Täter und hoffen deshalb, unter Telefon (05031) 9530115 welche zu erhalten.

Von Sven Sokoll