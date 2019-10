Wunstorf

Wer Hilfe von der Feuerwehr braucht, bekommt nach den Einsätzen in vielen Fällen eine Rechnung. Die Gebührensätze dafür müssten nach der neuen Kalkulation stark in die Höhe gehen, doch die Stadt will wie bisher nur einen Teil der Kosten an die Verursacher weitergeben. Trotzdem steigen die meisten Sätze nun um 19...