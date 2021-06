K+S kann das Unternehmen Aquapurna als ersten Partner für seinen Innopark in Wunstorf-Bokeloh präsentieren. Das Start-up hat zunächst eine Kultur mit 120.000 Garnelenlarven angelegt und will in Sigmundshall daran forschen, wie künftig Meerestiere vor Ort als Nahrung produziert werden können.