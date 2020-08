Wunstorf

Bei Stadtführungen können auch Einheimische Interessantes über ihren Wohnort erfahren. Am Mittwoch, 2. September, geht es bei einem informativen Bummel durch den historischen Stadtkern der Altstadt. Stationen sind unter anderem die restaurierte Wasserzucht, die Abtei und der Ratskeller. Die 90-minütige Führung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist vor der Stadtkirche. Erwachsene zahlen 4 Euro, begleitende Kinder bis 14 Jahre können kostenfrei teilnehmen.

Gästeführer gibt Einblicke in die Wunstorfer Schulgeschichte

Bei einer Radtour gibt Gästeführer Norbert Tornow am Donnerstag, 3. September, Einblicke in die Wunstorfer Schulgeschichte. Die Teilnehmer fahren zu historischen und aktuellen Schulgebäuden. Dabei erfahren sie unter anderem etwas über Schreibmeister, verschiedene Schulformen, Bildungsziele sowie Unterricht heute und damals. Die Tour beginnt um 18 Uhr vor der Stadtkirche. Die Teilnahme für Erwachsene kostet 5 Euro, begleitende Kinder bis 14 Jahre müssen nichts bezahlen.

Für beide Führungen ist eine Anmeldung unter Telefon (0 50 31) 10 11 78 oder per E-Mail an hinrich.ewert@wunstorf.de erforderlich. Die Teilnahmegebühr kann per Überweisung oder in bar gezahlt werden. Es gelten die üblichen Corona-Regeln.

Von Rita Nandy