Unternehmen GE richtet Kundenzentrum ohne Neubau ein

Ein Spatenstich im Gewerbegebiet hat im August 2018 große Bauarbeiten erwarten lassen. Im Beisein von Ministerpräsident Stephan Weil hatte das Unternehmen GE Inspection Technolologies das Startsignal für ein Kundenservicenter gegeben. Dafür wollte das Unternehmen ein gut 9000 Quadratmeter große Grundstück aus der Insolvenzmasse des Stalltechnik-Unternehmens Krumfuss an der Albert-Einstein-Straße nutzen.

„Es ist schon viel passiert, auch wenn es von außen vielleicht nicht sichtbar ist“, sagte GE-Sprecher Henning Juknat. Aus mehreren Optionen habe sich die Unternehmensgruppe auch nach einem Wechsel in der Geschäftsführung entschlossen, zunächst die bestehenden Immobilien zu nutzen. Dort werden Büros eingerichtet, auch ein Ausstellungsraum entsteht. „Wir haben aber schon eine knapp dreistellige Zahl neuer Mitarbeiter eingestellt“, berichtete er.

Unternehmen ändert seinen Namen

Das Unternehmen bietet der Industrie Prüfverfahren an, bei denen Werkstücke von außen mit Techniken wie Röntgenstrahlen und Ultraschall auf unterschiedliche Eigenschaften hin untersucht werden können. In der neuen Einheit entwickeln die Experten des Hauses mit den Kunden die individuell passenden Konzepte. Weltweit entstehen auch noch weitere solchen Zentren, das erste hatte GE im vergangenen Jahr in Cincinati/ USA eröffnet.

GE Inspection Technologies beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter und wird in Kürze seinen Namen ändern, weil der GE-Konzern künftig weniger Anteile halten wird. Das Unternehmen wird dann unter „Waygate Technologies“ firmieren. Das soll symbolisch für die Funktion in der Fertigungskette stehen: Wenn die Prüfung das Tor (englisch gate) öffnet, ist der Weg (way) auf den Weltmarkt frei.

