Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am späten Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel an der Kolenfelder Straße und Industriestraße eingefahren. Dabei hat er einen Grünstreifen sowie den Geh- und Radweg überfahren – und beinahe einen Fußgänger erfasst. Die Polizei sucht Zeugen.