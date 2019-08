Wunstorf

Fünf Künstlerinnen gestalten ab Sonntag, 1. September, eine gemeinsame Ausstellung in der Wunstorfer Abtei. Sie kommen aus Wunstorf, Neustadt, Langenhagen und der Wedemark und präsentieren unter dem Titel „ Vierpluseins“ eine große künstlerische Bandbreite.

So zeigt Giselheid Cornelsen Acrylcollagen, die sie auf unterschiedlichen Untergründen aufbaut. Josephine Fehlauer mischt in ihren Bildern unterschiedliche Techniken und gibt ihnen so eine ganz eigene Prägung.

Malen, Drucken, Wischen, Sprühen – zwischen diesen und weiteren Techniken wechselt Jutta Hönkhaus, wenn sie ihre Bilder gestaltet. Die abstrakten Bilder von Karin Nieberg zeichnen sich durch klare Formen und Aussagen aus.

Und Hanne Niescken-Voigt zeigt Rakukeramiken, die sie regelmäßig auchbeim „Kunstsommer“ in der Steinhuder Kunstscheune präsentiert.

Die Ausstellung in der Wunstorfer Abtei, Wasserzucht 1, ist vom 1. bis zum 15. September zu sehen. Besucher können die Werke mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 14 und 17 Uhr sowie an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr betrachten.

Von Sven Sokoll