Fridays for Future: Jetzt gibt es auch eine Demonstration in Wunstorf

Wunstorf

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat für Freitag, 20. September, erstmals auch in Wunstorf zu einer Demonstration aufgerufen. Sie beginnt um 12 Uhr am Rathaus und führt nach einem Zwischenstopp am Hölty-Gymnasium zum Bahnhof. Von dort aus sollen die Teilnehmer zur großen Demonstration nach Hannover weiterfahren.

Mitorganisator ist Elias Kraeft. Der Wunstorfer organisiert schon länger die Fridays-for-Future-Demonstrationen in Hannover mit und ist auch in der Wohnwelt aktiv. Nun hat er mit anderen eine schon eingeschlafene Wunstorfer Fridays-for-Future-Bewegung wiederbelebt. „Wir haben dann relativ spontan auch eine Demonstration angemeldet“, sagt er. Offiziell sind bis zu 300 Demonstranten angemeldet, er rechnet aber eher mit 50 bis 100. „Wir wollen ein Bewusstsein schaffen, dass wir in einer Welt leben, in der es immer wärmer wird, und dass Industrie und Landwirtschaft einen großen Anteil daran haben“, sagte Kraeft.

Von Sven Sokoll