Die Polizei hat an der Hindenburgstraße in Wunstorf eine Gruppe junger Leute kontrolliert, die die Abstandsregel der Allgemeinverfügung zum Verhalten in der Corona-Krise nicht eingehalten hat. Eine 25-jährige Wunstorferin beleidigte daraufhin die Beamten mit Worten und Gesten.