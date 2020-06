Idensen

Darf der Rosarote Panther durch ein Klavierstück schleichen? Was haben Bach und Boogie gemeinsam? Und ist Country ein irisches Exportgut? Antworten auf diese und andere musikalische Fragen gibt der Komponist und Pianist Andy Mokrus aus Hannover in seinem Programm „ Klavierzeitreisen“. Das präsentiert er am Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr vor der Sigwardskirche.

Da seit Kurzem Konzerte unter freiem Himmel wieder erlaubt sind, nutzt der Vorstand des Freundeskreises Sigwardskirche nun diese Möglichkeit. Die infektionsschützenden Regeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind zu befolgen. „Wir freuen uns daher auf das erste Konzert in diesem Jahr nicht in, sondern vor der Sigwardskirche“, teilt Vorsitzender Rolf Herrmann mit.

Anzeige

Vor der Sigwardskirche Idensen gibt Andy Mokrus ein Konzert. Quelle: Archiv

Weitere NP+ Artikel

Musiker ist mehrfach ausgezeichnet

Mokrus Werke sind klingende Reiseerinnerungen, gehen auf Spurensuche bei historischen oder zeitgenössischen Komponisten und entführen den Zuhörer in die Welt der schillernden Klangfarben. „Wenn er sich ans Klavier setzt, erzeugt er mit einer scheinbar mühelosen Leichtigkeit atemlose Spannung, das Gefühl tiefer Ergriffenheit oder überschäumender Fröhlichkeit“, schreiben die Organisatoren. Der Musiker ist mehrfacher Träger des niedersächsischen Jazzpreises.

Mokrus lebt und arbeitet als freischaffender Pianist in Hannover. Seit mehr als 25 Jahren komponiert er Werke für wechselnde Besetzungen vom Klavier bis zum Orchester, die Brücken zwischen verschiedenen Musiktraditionen bauen. In seinen Konzerten stellt der Komponist die Stücke nicht nur am Klavier vor, sondern erläutert sie in einem unterhaltsamen Gespräch auch dem Publikum.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Anke Lütjens