Steinhude

Der Steinhuder Hobbykünstler Franz-Josef Küster stellt zum zweiten Mal seine farbenfrohen Werke in der Kunstscheune aus. Die Ausstellung zum Thema „Farben, Linien, Flächen 2.0“ ist ab sofort bis Sonntag, 28. März, als Fensterausstellung zu sehen. Schon im Frühjahr vorigen Jahres stieß die erste Ausstellung des gebürtigen Kölners, der bereits seit mehr als 30 Jahren in Steinhude lebt, auf positive Resonanz.

Die Werke des Architekten und Hobbykünstlers sind an vielen, besonderen Details, die er gerne und oft einbezieht, zu erkennen. Dazu gehören unter anderem Stoffreste, Kaffeepulver oder Sand. Küster bezieht unterschiedlichste Dinge in seine Kunst mit ein. Dadurch entstehen Bilder, die ihre ganz eigene Geschichte erzählen und sich durch individuelle Nuancen auszeichnen. Die Bilder sind so an die Fenster gestellt, dass Besucher sie von außen bewundern können.

Von Anke Lütjens