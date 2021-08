Wunstorf

Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Frank Kettner-Nikolaus, setzt seine wöchentliche Sprechstunde „Frank direkt“ in Form von Gesprächen direkt vor Ort fort. Dazu ist er am Montag, 9. August, von 19 bis 20 Uhr an der Naturbühne im Bürgerpark, um sich den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen und Fragen zu beantworten. Am 16. August wird Kettner-Nikolaus dann an der Grundschule Kolenfeld zu sprechen sein.

Von Sven Sokoll