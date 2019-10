Fotowettbewerb der CDU Luthe geht in Endspurt

Luthe

Der Fotowettbewerb „ Luthe auf den 2. Klick“ des CDU-Ortsverbands geht in den Endspurt. Unter den eingereichten Bilderpaaren kann nun ausgewählt werden. Das hat Vorsitzender Andreas Lange mitgeteilt. Ziel ist es, aus der Kombination eines schönen und eines nicht so schönen Motivs von Luthe, den eindrucksvollsten Gegensatz auszuwählen. Dabei können auch ergänzende Kommentare zu den Bildern abgegeben werden. Die Möglichkeit zu bewerten und zu kommentieren, besteht noch bis zum Wochenende, 19. und 20. Oktober, unter dem Link cdu-luthe.de/foto.

Unter allen teilnehmenden Jurymitgliedern wird ein Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro verlost. Darüber hinaus bietet der CDU-Ortsverband Luthe auf Einladung des Landtagsabgeordneten Sebastian Lechner einen Besuch des Landtags an. Der Besuch einer Plenarsitzung wäre am Dienstag, 19. November, ab 8.30 Uhr möglich. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05031) 909272 oder per E-Mail an elfriede.lange@cdu-luthe.de möglich.

Von Anke Lütjens