Forstgenossenschaft Luthe sucht Anteilseigner

Luthe

Es klingt spannend wie ein Kriminalroman: Die Forstgenossenschaft Luthe lässt mit einer Anordnung des Amtsgerichts Neustadt nach unbekannten Mitgliedern forschen, die mit dem Eigentum an einer ehemaligen Hofstelle verbundene Anteile an der Forstgenossenschaft besitzen. Die unbekannten Mitglieder werden aufgefordert, spätestens bis Mittwoch, 15. Juli, ihre Rechte als Mitglieder der Forstgenossenschaft anzumelden, ansonsten werden sie von ihren Rechten ausgeschlossen. „Viele wissen gar nicht, dass sie Anteile besitzen oder geerbt haben“, sagt Sebastian Bölsing, Vorsitzender der Forstgenossenschaft.

Anteile sind mit Hofstelle verbunden

„Wir haben sogar schon eine Frau in Namibia ausfindig gemacht, die aber schon verstorben ist. Ihre Tochter, die selbst schon im Seniorenheim lebte, hatte den Anteil geerbt“, erzählt Bölsing. Er bildet zusammen mit Schriftführer und Kassenwart Holger Braun seit 2017 den geschäftsführenden Vorstand der Genossenschaft. Dieser arbeitet ehrenamtlich. Der Luther Wald erstreckt sich seit 1860 über 61 Hektar zwischen B 441 fast bis zum Mittellandkanal. Es gibt 90 Anteile, die im Besitz von 80 Anteilseignern sind. „Wald und Landwirtschaft sind seit jeher nicht zu trennen. Jeder Anteil ist mit einer Hofstelle verbunden“, erläutert Bölsing. Er und Braun sind auch Anteilseigner.

Vorstand forscht nach Eigentümern

Da es aber die meisten Hofstellen gar nicht mehr gibt, weil die Flächen bebaut sind, muss geklärt werden, wer die Eigentümer sind. Beispielsweise sind in der Straße Zum Winkel 30 Wohnungseinheiten entstanden, wo vorher ein Hof stand. „Wenn es die Hofstelle nicht mehr gibt, wissen wir nicht, wer der Eigentümer des Anteils ist. Der Anteilseigner muss den Nachweis erbringen, dass er Eigentümer ist“, sagt Bölsing. Entweder wurde der Anteil vererbt oder getrennt davon verkauft oder verschenkt. „Zwölf Fälle waren bei unserem Amtsantritt ungeklärt. Davon konnten wir acht nachweisen, vier sind noch unbekannt“, sagt Braun. Dabei handelt es sich um die ehemaligen Hofstellen Nummer 10, 41, 63 und 88. Für den Gewinn aus dem Ertrag an Holz sind auch Steuern fällig. Dafür muss eine Liste aller Eigner an das Finanzamt geschickt werden, um die Steuern gemeinsam zu tragen.

Holger Braun von der Forstgenossenschaft Luthe zeigt den Befall der Rinde durch den Borkenkäfer. Quelle: Anke Lütjens

Baumarten werden verschwinden

Die Forstgenossenschaft ist eigentlich ein Realverband, der öffentlich-rechtlich ist und der Stadt Wunstorf untersteht. Aufgabe ist, den Wald zu pflegen, zu erhalten und sich um den Wegeschutz zu kümmern. Beim Befall durch Borkenkäfer müssen Bäume gefällt werden, damit der Schädling sich nicht weiter ausbreitet. „Wir erleben gerade im Wald, wie der Klimawandel sich auswirkt. Stürme und Trockenheit sind eine Katastrophe“, betont Forstwirt Bölsing. Buche, Fichte und Esche werden aus dem Wald verschwinden, befürchten die Genossenschaftler. Strategie ist, einen Wandel der Baumarten, mehr Vielfalt und ein kürzeres Wachstum von bis zu 50 Jahren herbeizuführen. Resistente Arten wie Walnuss, Esskastanie, Küstentanne, Douglasie, Elsbeere und Speierling sollen gepflanzt werden.

Von Anke Lütjens