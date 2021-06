Wunstorf

Ein gelungener Auftakt: Der Verein Kultur im Bürgerpark hat nach dem Ende des Corona-Lockdowns als erster eine Großveranstaltung im Freien organisiert. Wie sehr den Menschen Kultur gefehlt hat, zeigte sich an der Besucherresonanz. 200 Freunde der irischen Folkmusik lauschten am Donnerstagabend dem Gesang und der Musik von Werner Stephan. Damit war der Auftritt auf der Naturbühne aus der Reihe „Eine Stunde Kultur – draußen und umsonst“ ausverkauft.

Musiker freut sich über das Wiedersehen

Stephans launige Ankündigungen der Lieder machten das Programm kurzweilig. Der Start seines rund einstündigen Konzerts war mit Bedacht gewählt. „It’s good to see you“ – schön, dich zu sehen, mögen auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht haben. Stephan ist kein Unbekannter auf der Naturbühne. Seit Beginn der Veranstaltungsreihe ist er bislang jedes Jahr dabei gewesen, wie die Vereinsvorsitzende Heike Leitner in der Begrüßung erzählte.

Kultur im Bürgerpark: Die Vorsitzendes Heike Leitner freut sich, dass es diesen Verein weiterhin gibt. Quelle: Rita Nandy

Und auch das Wetter spielte mit. „Eigentlich sollte ich ja hier auf der Bühne beleuchtet sein“, sagte der Musiker. Doch die Sonne strahlte das Publikum an. „So ein Naturphänomen hat man ja nicht so oft“, freute sich Stephan. Lautstark zwitschernde Vögel rundeten die grüne Kulisse des Veranstaltungsortes ab.

Musikalischer Abschied von den Frauen

Sie erwiesen sich nicht ganz so taktsicher wie das Publikum. Das klatschte unter anderem bei dem irischen Folksong „Whiskey in the Jar“ kräftig mit. Für seine letzten drei Minuten habe er extra einen schnellen Song gewählt, um diesen noch unterbringen zu können. Dennoch gab es noch mehrere Zugaben. „Ich wusste nicht genau, wann der Wald hier abgeschlossen wird“, scherzte Stephan und verabschiedete sich mit „Farewell Ladies“. Wobei damit sicherlich auch die Herren im Publikum gemeint waren. „Das war eine super, super Stimmung“, freute sich Leitner abschließend.

Die Johanniter haben die Sitzbänke für das Publikum aufgestellt. Quelle: Rita Nandy

Zwei Konzerte im August

Zwei weitere Konzerte sind bereits geplant. Den Auftritt von „Le canard noir“ am 7. August, 18 Uhr, unterstützt die Steinhuder Musikneipe Filou. Am 20. August, 19 Uhr, steht „Von hier – die Band“ auf der Naturbühne.

