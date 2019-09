Wunstorf

Die Badesaison im Freibad Bokeloh, Steinhuder Straße, endet am Sonntag, 15. September. Zum Abschluss organisiert der Förderverein für Sonnabend, 14. September, ein Kinderfest. Für Kinder und Jugendliche gibt es zwischen 14 und 17 Uhr jede Menge Spaß im und am Wasser. Zur Stärkung baut das Organisationsteam ein Kuchenbüffet auf. Von 17 bis 18 Uhr treffen sich die Mitglieder des Fördervereins zur Versammlung. Der Abend klingt bei Imbiss und Getränken aus.

Hallenbad bleibt wegen zwei Veranstaltungen geschlossen

Die Bäderbetriebe Wunstorf weisen darauf hin, dass während des Kinderfestes das Bahnenschwimmen nur eingeschränkt möglich ist. Wer dennoch seine Bahnen ziehen möchte, kann auf das Wunstorf Elements ausweichen. Das Hallenbad an der Rudolf-Harbis-Straße ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Bereits am Sonntag, 8. September, bleibt es wegen eines Wettkampfes und aufgrund eines Betriebsausflugs am Montag, 16. September, geschlossen.

Von Rita Nandy