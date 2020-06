Firma Marley übergibt Schilder an Partner Otto-Hahn-Schule

Wunstorf

Zwei blaue Schilder mit dem weißen Schriftzug der Firma Marley haben Vertriebs- und Marketingleiter Wolfgang Wallesch und Personalreferentin Bettina Möller am Dienstag an Schulleiterin Helga Radtke von der Otto-Hahn-Schule übergeben. Diese sollen an beiden Gebäuden der Haupt- und Realschule angebracht werden. Die Schilder dokumentieren die Kooperation zwischen den beiden Partnern, zu der auch die Industrie- und Handelskammer Hannover gehört.

Das Unternehmen und die Schule arbeiten seit eineinhalb Jahren im Hinblick auf die Berufsorientierung und die Berufsvorbereitung zusammen. Marley bietet den Schülern Betriebsführungen, Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze an. „Wir bilden Verfahrens- und Werkzeugmechaniker sowie Industriekaufleute aus“, sagte Möller. Die Orientierungsangebote richten sich an Realschüler aus dem neunten und zehnten Jahrgang sowie an Hauptschüler im achten Jahrgang.

Anzeige

„Mit den Schildern möchten wir Präsenz in der Schule zeigen“, sagte Wallesch. Marley hatte auch schon Funktionsshirts für die Schüler spendiert, die an einem Hindernislauf teilgenommen hatten.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens