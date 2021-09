Wunstorf

In diesen Tagen dreht Filmemacherin Juliane Block aus Sehnde zusammen mit Tonfrau Shala Pemp am Hölty-Gymnasium ein Video. Die beiden nehmen Arian Akbari auf, die die Kultur in Wunstorf als vielfältig, abwechslungsreich, modern und divers bezeichnet. Block fügt zahlreiche Filmschnipsel über Wunstorfs Kulturszene ähnlich eines Musikvideos zu einer Collage zusammen. „Die Texte unterbrechen den Film“, erläutert sie. Am Abend macht sie auch noch Tonaufnahmen vom Aktionschor Twist & Shout, der die Titelmusik beisteuert.

Filmemacherin dreht an Kulturorten in Wunstorf

Zuvor haben Block und Pempp bereits im Kinder- und Jugendzentrum „Der Bau-Hof“, am Steinhuder Meer, auf dem Wilhelmstein und mit dem Aktionschor Twist & Shout am Kuhbrunnen in der Innenstadt gedreht. Weitere Schauplätze waren Sigwardskirche, Kunstscheune, Stadttheater, Kunstschule und Musikschule. Auch Vertreter des Kulturrings und des Kunstvereins kamen zu Wort. Vor der Abtei filmte Block Ingolf Heinemann, den Geschäftsführer des Kunstvereins. Dort laufen normalerweise die Ausstellungen des Kunstvereins.

Kunstverein und Kulturring kommen zu Wort

Zum 35-jährigen Bestehen des Kunstvereins Wunstorf im Jahr 2019 hatte Heinemann Wunstorf auf Postkarten und Plakaten zum „Kunstorf“ gemacht. Im Video sagte er: „Wunstorf ist Kunstorf. Dafür machen wir uns stark.“ , Den Vorsitzenden des Kulturrings Wunstorf, Ludger Wiese, platzierte Block in den leeren Rängen des Stadttheaters, wo die meisten Aufführungen stattfinden. „Ein Besuch im Stadttheater ist toll, der Kulturring macht es attraktiv“, sagte Wiese im Film. Auch die Steinhuder Meer Tourismus und der Verein Kultur im Bürgerpark haben sich beteiligt.

Stadt beteiligt sich an Filmprojekt der Region

Block und die Stadt Wunstorf beteiligen sich damit an einem Filmprojekt der Region Hannover. Diese besteht in diesem Jahr 20 Jahre und hat 21 Filmschaffende damit beauftragt, 21 Videoclips in den 21 Mitgliedskommunen zu drehen. Die Filmer haben den Auftrag, die kulturelle Vielfalt der Region mit der Kamera einzufangen. Die Region fördert das Vorhaben finanziell mit jeweils 4.500 Euro für die Künstlerinnen und Künstler sowie 4.500 Euro für jede Kommune. Die Städte und Gemeinden unterstützen mit dem Geld ihre Kulturschaffenden bei den Dreharbeiten.

Filmemacher bilden kulturelle Vielfalt ab

„Die kulturelle Landschaft in den Städten und Gemeinden der Region Hannover ist bunt und vielfältig – das möchten wir im Jubiläumsjahr gern anhand von Filmbeiträgen sichtbar machen“, erläuterte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) die Idee zum Projekt. „Ich bin gespannt, was die Filmschaffenden in den Kommunen entdecken und wie sie es in Szene setzen.“ Initiator des Filmprojekts „20JRH“ ist das Team Kultur der Region Hannover.

Juliane Block (rechts) macht eine Tonaufnahme vom Aktionschor Twist & Shout. Quelle: Anke Lütjens

Mehr als 40 Bewerbungen sind eingegangen

In Kooperation mit dem Film- und Medienbüro Niedersachsen, der Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen und dem Up-and-Coming Film Festival Hannover hat das Team die Filmschaffenden ausgewählt. „Bewerben konnten sich alle, die schon filmisch tätig geworden sind“, berichtete Stefani Schulz, Leiterin des Teams Kultur. Mehr als 40 Bewerbungen waren bei der Region eingegangen. „Wir haben eine gute Mischung aus Profis und Nachwuchsfilmern für das Projekt gewinnen können“, sagte Schulz erfreut.

Sehnderin bekommt Wunstorf zugelost

Per Los teilte das Team Kultur den Filmemacherinnen und -machern die Kommunen zu. „Es sollte für niemanden ein Heimspiel sein, sondern kulturelles Neuland“, so Schulz weiter. Block kommt aus Sehnde und hat Wunstorf zugeteilt bekommen. Für die Film-Form, das Genre oder die Protagonisten gibt es keine künstlerischen Vorgaben. „Wir wünschen uns eine möglichst bunte, originelle, überraschende und dramaturgisch innovative Werke“, erläuterte Christian Kelm. Er ist als Koordinator des Projekts erster Ansprechpartner für die Filmschaffenden und die Kommunen. Er gestaltet auch den Trailer für die 21 Videoclips.

Einzige Vorgabe ist, dass die Filme nicht länger als drei Minuten sein sollen. Die fertigen Filme sollen ab dem 1. November – dem Gründungsdatum der Region Hannover – auf den Internetseiten und sozialen Kanälen der Region, der Städte und Gemeinden sowie der beteiligten Kulturvereine zu sehen sein. Filmemacherin Block bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung der Stadt Wunstorf.

Von Anke Lütjens