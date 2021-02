Wunstorf

Ein Kälteeinbruch ist für das Wochenende auch für Wunstorf vorhergesagt. Die Feuerwehr warnt deshalb schon davor, Eisflächen zu betreten, wenn sie sich bilden. „Wer das tut, begibt sich in Lebensgefahr“, sagte Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen. Auf natürlichen Gewässern wie dem Steinhuder Meer oder Flüssen sei die Gefahr besonders groß, weil die Strömungen zu sehr ungleichmäßigem Eis führen können. Und wenn eine Schneedecke auf das Eis kommt, kann sie als Isolierschicht auch für ungleiche Verhältnisse sorgen.

Zeugen sollten sofort 112 wählen

Wer dennoch in das Eis einbricht, sollte sich vorsichtig am Eis festhalten und versuchen, sich wieder auf die Schicht hinauszuziehen oder sich einen Weg zum Ufer freischlagen. Zeugen sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen, sondern sofort die Feuerwehr unter 112 rufen. Wer eingebrochen ist, sollte mit Decken oder Jacken aufgewärmt werden.

Von Sven Sokoll