Wunstorf

Imaginäre Sirenen am Sonntag um kurz nach 17.15 Uhr: Ein großes Aufgebot von Rettungskräften der Ortsfeuerwehr Wunstorf, des Technischen Hilfswerks und des Ortsverbands Wunstorf-Steinhuder Meer der Johanniter ist nach digitaler Alarmierung zu einer alten, leer stehenden Villa am Düendorfer Weg geeilt. Das angenommene Szenario: Junge Leute haben in dem Gebäude eine Party mit viel Alkohol und Betäubungsmitteln gefeiert. Die Feier eskalierte, dabei kam es zum Austritt von Gas.

Rettungskräfte der Ortsfeuerwehr Wunstorf und der Johanniter rücken zu einem vermeintlichen Großeinsatz in einer alten Villa am Düendorfer Weg aus. Quelle: Anke Lütjens

Vor Ort stellte sich das Ganze als Übung für die Rettungskräfte heraus. „Das Ziel der etwas überspitzt dargestellten Situation ist, die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel der Retter zu testen“, erläutert Jonas Thumbrink von den Johannitern, der mit anderen die Übung mit geplant hat. Die Ortsfeuerwehr Wunstorf war mit Drehleiter, Einsatzwagen und Hilfeleistungslöschfahrzeugen im Einsatz. Freiwillige Helfer aus Feuerwehren der Umgebung sowie des THW mimten die Verletzten.

Rettungskräfte ziehen positives Fazit

Insgesamt waren nach Angaben der Johanniter 94 Einsatzkräfte mit 25 Einsatzfahrzeugen vor Ort. „Das Fazit fällt insgesamt positiv aus. Das Ziel, die interne Kommunikation zu optimieren, ist erreicht“, zog Timo Brüning, Kommunikationsreferent der Johanniter, ein positives Fazit. Dennoch gibt es innerhalb der Rettungsorganisationen noch einige kleinere Nachbesserungen zu erledigen. Dabei gehen sie der Frage nach, wo Grenzen sind, was gut klappt und was nicht so gut. „Das wird intern aufgearbeitet“, sagte Brüning. Mit einem gemeinsamen Essen, das die Schnelleinsatzgruppe der Johanniter zubereitet hatte, fand die Übung ihren Abschluss.

Von Anke Lütjens