Wunstorf

Das Mittagessen war angebrannt. Aus diesem Grund tönten am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Kernstadt die Sirenen. Die Feuerwehr rückte zum Flüchtlingswohnheim am Luther Weg aus. Eine Brandmeldeanlage hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Von Rita Nandy