Steinhude

Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Grenzweg sind am Freitag Möbelstücke in Brand geraten. Angaben der Feuerwehr Steinhude zufolge, rückten die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr aus. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten sie die Wohnungstür der zu dem Zeitpunkt leerstehenden Wohnung aufbrechen. Die Flammen konnte schnell gelöscht werden, das Feuer beschädigte allerdings die Fensterrahmen. Die Wohnung musste zudem aufgrund der starken Rauchentwicklung belüftet werden. Bevor die Feuerwehr wieder abrückte, kontrollierte sie mit der Wärmebildkamera noch die Fensterrahmen und den Balkon auf Glutnester. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Rita Nandy