In einer spannenden Hilfsaktion haben Feuerwehrleute aus Luthe einem etwa zwei Monate alten Rehkitz am Mittwoch das Leben gerettet. Das Tier soll den Sturz in den knapp vier Meter tiefen Schacht und die Rettung gesund überstanden haben. Das rufende Kitz stand die ganze Zeit in Kontakt mit der wartenden Mutter.

Der Brunnenschacht soll etwa vier Meter tief sein. Quelle: Florian Hake

Passanten verständigen die Feuerwehr

Spaziergänger in der Leinemasch waren in der Nähe des Nachtigallenweges auf das Unglück aufmerksam geworden, weil das Kitz sehr laut nach dem Muttertier gerufen hatte. Die Ricke wartete in der Nähe und ergriff auch dann nicht die Flucht, als die Feuerwehr mit einem guten Dutzend Ehrenamtlichen anrückte. Die Passanten hatten auf gut Glück im Gerätehaus der Luther Feuerwehr angerufen. Zufällig hatte der Gerätewart dort zu tun, nahm ab und verständigte Ortsbrandmeister Martin Ohlendorf.

Vorsichtig lassen Feuerwehrleute die Steckleiter in den Brunnen gleiten. Quelle: Feuerwehr Luthe

Ein Jäger bietet Hilfe an

Ohlendorf reagierte schnell und holte einen Feuerwehrmann dazu, der auch Jäger ist, um sicherzugehen, keine Fehler zu machen. Die Retter setzten eine Steckleiter zusammen und ließen sie vorsichtig bis zum Grund des Schachtes hinunter. Ein Mann stieg die Stufen hinab, fast unter Vollschutz, um so wenig menschliche Witterung zu hinterlassen wie möglich. „Er brauchte aber auch die Kopfhörer, weil die Rufe des verängstigten Kitzes so laut waren“, erzählt Stefani Ohlendorf von der Luther Feuerwehr.

Mit einem Griff in den Nacken packte der Feuerwehrmann das Kitz und trug es nach oben. Der Jäger untersuchte das Tier oberflächlich, vor allem die Läufe. Es schien unverletzt. Kräftig abgerieben mit Gras, wurde es zur Ricke entlassen.

Einmal kräftig abreiben und ab in die Freiheit. Quelle: Feuerwehr Luthe

Warum das Kitz in den Brunnen gestürzt ist, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Feuerwehr und Jäger halten es für denkbar, dass die beiden Tiere auf der Flucht waren. Der Brunnenschacht liegt versteckt an einer Hecke. Möglicherweise habe das Kitz den Sprung nicht geschafft. „Die Tiere finden wenige Plätze, an denen sie Ruhe haben, weil im Moment so viele Menschen draußen unterwegs sind“, sagt Stefani Ohlendorf.

Auf wackeligen Beinen entschwindet das Kitz schnell in Richtung Muttertier. Quelle: Florian Hake

Von Markus Holz und Florian Hake